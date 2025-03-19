الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في العريش

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب والأسلحة البيضاء على أحد الأشخاص بشمال سيناء، وضبط مرتكبى الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى العريش

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض الأشخاص ينتمون لعائلتين بالتعدي بالضرب على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء بمدينة العريش بشمال سيناء.



وكشفت التحقيقات، عن تلقى قسم شرطة ثان العريش بلاغا من أحد الأشخاص اتهمت 3 أشخاص آخرين، بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته أثناء سيره بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة.

وبسؤال الطرف الثانى إتهموا الطرف الأول وآخرين بالتوجه للمحل الخاص بهم الكائن بدائرة القسم والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة بأحدهم وإتلاف المحل.

وألقى رجال المباحث القبض على 4 أشخاص المشاركين فى المشاجرة، وبحوزتهم "السلاح الأبيض - 2 عصا خشبية" المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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