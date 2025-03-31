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الآلاف من أهالي سيناء يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد (صور)

صلاة عيد الفطر، فيتو
صلاة عيد الفطر، فيتو

أدى الآلاف من أهالي محافظة شمال سيناء صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية أوقاف شمال سيناء وسط استعدادات مكثفة من قبل المحافظة.
 

صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد  

وأدى المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك في 12 ساحة، خصصتها مديرية أوقاف شمال سيناء على مستوى محافظ شمال سيناء، بالإضافة إلى المساجد الكبرى.

 

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تخصيص 12 ساحة لصلاة العيد في شمال سيناء

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وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تجهيز (12) ساحة رئيسية وفرعية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر بمدن ومراكز المحافظة، وتم عمل الاستعدادات اللازمة لتجهيز الساحات وفرشها وتوفير مكبرات الصوت، كما قامت إدارة الدعوة بالمديرية بتوفير الخطباء الأساسيين والاحتياطيين، بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيًا.

وقال إنه بالاضافة الى الفضاء، فإن صلاة العيد بكلاكوس في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بمدن ومراكز مختصرة، إلى أن المديرية تشكلت لجنة تتبع من قيادات المديريةوالإدارات النظري، وذلك بفضل الإستعدادات والتجهيز لصلاة العيد بالساحات والمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ورصد أي معوقات وفعلها على الفور، بالإضافة إلى متابعة تحرير صلاة العيد جميع المساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، جميع المساجد التي تقام بصلاة العيد، تستمر هذه اللجنة. حتى انتهى من صلاة عيد الفطر المبارك 1446 هـ. 

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