زيادة مرتقبة لأسعار المواد البترولية.. انعقاد لجنة التسعير في الأسبوع الأول من أبريل.. 3 ارتفاعات مقبلة للبنزين خلال 2025.. واستيراد 40% من حاجة السوق المحلي

يترقب ملايين المصريين تحريك اسعار المواد البترولية وذلك بعد انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك وستشهد الأسواق المصرية موجه ارتفاع في أسعار المحروقات والتي ستعلنها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية مما يؤثر على أسعار السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن المصري في حياته اليومية.

تصريحات رئيس الوزراء عن رفع الدعم عن المواد البترولية

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة التزمت بتعهداتها السابقة وأن الفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025 لم تشهد أي تحريك للأسعار تنفيذا للوعد بعدم الزيادة لمدة 6 أشهر.

وأضاف في تصريحات أن الحكومة تتابع يوميا تحركات أسعار السلع في الأسواق "وهدفنا وقف نزيف الدعم مع الحفاظ على دعم بيني لبعض المنتجات مثل السولار وأنبوبة البوتاجاز.

3 زيادات مقبلة في أسعار الوقود خلال العام الحالي

وأوضح أن الزيادات المقبلة ستُحدد عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي ستعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025 ومن المتوقع أن تشهد ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر بنسب لن تتجاوز 10% في كل مرة.

حزمة حماية اجتماعية للمواطنين

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لهذه الزيادات، مشيرا إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها مؤخرا بما في ذلك زيادة الرواتب والمعاشات التي ستبدأ في يوليو 2025 مع العام المالي الجديد.

مصدر بوزارة البترول يؤكد علي نية الحكومة باحتفاظ السولار بدعم جزئي

وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو، بأن الحكومة تنوي الإبقاء على دعم بسيط في بعض المواد البترولية وذلك لارتباطها الوثيق بحياة المواطن اليومية ومن اهم هذه المنتجات السولار الذي يُعتبر شريان الحياة للنقل والصناعة وارتفاعه سيؤثر على الكثير من احتياجات المواطنين اليومية، مضيفا بأن هناك توجيهات للإبقاء على دعم جزئي حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم نهائي عن المواد البترولية وبيعه للمواطنين بأسعاره الرسمية وذلك مراعاة لتأثيره المباشر على أسعار السلع.

ضغوط اقتصادية تواجه الحكومة

وأشار الى إن رفع الدعم عن المواد البترولية ضروري لتقليل فاتورة الاستيراد وتحويل الدعم العيني الي نقدي في بعض الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم وذلك ما تعمل به اغلبية الدول مضيفا إن رفع الدعم من اهم خطط الإصلاح الاقتصادي.

وفي ذات السياق أشار إلى أن الحكومة تمر بضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها وتعمل علي تقليص فاتورة الدعم التي تجاوزت 154 مليار جنيه (3.02 مليار دولار) في العام المالي 2024 - 2025، وفقًا لآخر بيان من وزارة المالية.

استيراد 40 في المائة من احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية

وأضاف إن قطاع البترول يستورد نحو 40% من احتياجاتها من الوقود مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 51 جنيها في السوق الرسمية.

برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وكانت الحكومة قد بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016، والذي يتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة مع الوصول إلى تسعير عادل بنهاية 2025 وفي العام الماضي 2024 شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات كان آخرها في أكتوبر الماضي

اخر تسعير المواد البترولية

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اكتوبر الماضي زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيه لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر، "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن.

تأثيرات زيادة أسعار الوقود على المواطنين

ووفق تقديرات اقتصاديون إن زياده اسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، حيث تنعكس على أسعار السلع والخدمات المختلفة. ومن أبرز التأثيرات المتوقعة:

زيادة تكاليف النقل والمواصلات: تعتمد وسائل النقل العام والخاص على البنزين والسولار، مما يعني أن أي زيادة في أسعارهما ستؤدي إلى ارتفاع تعريفة المواصلات، وقد ترتفع أيضًا أسعار تذاكر النقل العام، مما يزيد العبء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وان ارتفاع أسعار السلع الأساسية: يؤدي ارتفاع تكلفة نقل البضائع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، كما أن التجار قد يرفعون الأسعار لتعويض ارتفاع تكلفة النقل، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين.

كما تؤدي إلي زيادة فواتير الكهرباء والغاز: تعتمد محطات الكهرباء على الوقود في تشغيلها، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز المنزلي.

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