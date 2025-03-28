موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

يترقب ملايين المصريين إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تحريك جديد في أسعار المواد البترولية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025، حيث ستُعلن عن الأسعار الجديدة للمحروقات، مما قد يؤدي إلى موجة ارتفاع في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية.​

تصريحات رئيس الوزراء حول رفع الدعم عن المواد البترولية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة التزمت بتعهداتها السابقة بعدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025، تنفيذًا للوعد بعدم الزيادة لمدة 6 أشهر، وأضاف أن الحكومة تتابع يوميًا تحركات أسعار السلع في الأسواق، وهدفها وقف نزيف الدعم مع الحفاظ على دعم جزئي لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات البوتاجاز.​

ثلاث زيادات متوقعة في أسعار الوقود خلال العام الحالي

وأوضح مدبولي أن الزيادات المقبلة ستُحدد عبر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي ستعقد اجتماعها المقبل في أبريل 2025، من المتوقع أن تشهد الأسعار ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر 2025، بنسب لن تتجاوز 10% في كل مرة، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود بحلول نهاية العام. ​

حزمة حماية اجتماعية للمواطنين

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى لتخفيف الآثار الاجتماعية لهذه الزيادات، مشيرًا إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أُعلن عنها مؤخرًا، بما في ذلك زيادة الرواتب والمعاشات التي ستبدأ في يوليو 2025 مع بداية العام المالي الجديد.​

نية الحكومة في الإبقاء على دعم جزئي للسولار

صرح مصدر بوزارة البترول بأن الحكومة تنوي الإبقاء على دعم جزئي لبعض المواد البترولية، نظرًا لارتباطها الوثيق بحياة المواطن اليومية، ويُعتبر السولار شريان الحياة للنقل والصناعة، وارتفاع أسعاره سيؤثر على العديد من احتياجات المواطنين اليومية، لذا، هناك توجيهات للإبقاء على دعم جزئي للسولار حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية وبيعها للمواطنين بأسعارها الرسمية، مراعاةً لتأثيره المباشر على أسعار السلع. ​

ضغوط اقتصادية تواجه الحكومة

وأشار المصدر إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية ضروري لتقليل فاتورة الاستيراد وتحويل الدعم العيني إلى نقدي في بعض الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم، وهو ما تعمل به أغلبية الدول، وأضاف أن رفع الدعم يُعد من أهم خطط الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الحكومة، وسعيها لتقليص فاتورة الدعم التي تجاوزت 154 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وفقًا لآخر بيان من وزارة المالية. ​

استيراد 40% من احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية

وأوضح المصدر أن قطاع البترول يستورد نحو 40% من احتياجاته من الوقود، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 51 جنيهًا في السوق الرسمية.​

برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

وبدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016، والذي يتضمن رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة مع الوصول إلى تسعير عادل بنهاية 2025، وفي العام الماضي 2024، شهدت أسعار الوقود ثلاث زيادات، كان آخرها في أكتوبر الماضي. ​

آخر تسعير للمواد البترولية

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أكتوبر الماضي زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيهًا لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيهًا لكل لتر، "بنزين 80" إلى 13.75 جنيهًا لكل لتر، وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيهًا لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات إلى 9500 جنيه لكل طن. ​

تأثيرات زيادة أسعار الوقود على المواطنين

وفقًا لتقديرات اقتصاديين، ستؤثر زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، حيث تنعكس على أسعار السلع والخدمات المختلفة.

ومن أبرز التأثيرات المتوقعة:​

زيادة تكاليف النقل والمواصلات: تعتمد وسائل النقل العام والخاص على البنزين والسولار، مما يعني أن أي زيادة في أسعارهما ستؤدي إلى ارتفاع تعريفة المواصلات، وقد ترتفع أيضًا أسعار تذاكر النقل العام، مما يزيد العبء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.​

ارتفاع أسعار السلع الأساسية: يؤدي ارتفاع تكلفة نقل البضائع إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية. كما أن التجار قد يرفعون الأسعار لتعويض ارتفاع تكلفة النقل، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين.​

زيادة فواتير الكهرباء والغاز: تعتمد محطات الكهرباء على الوقود في تشغيلها، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز المنزلي.​

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