وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات بشركات القطاع

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات جديدة، بشركات القطاع، شملت عددا من القيادات في المواقع الإنتاجية والإدارية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تدعيم مواقع العمل البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف وتنفيذ محاور الوزارة الاستراتيجية وأهدافها وسعيها الدائم لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بقطاع البترول وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري بما يحقق المزيد من زيادة الإنتاج.



وشملت الحركة تعيين كل من:

تعيين المحاسب ناصر محمد ناصر شومان مشرفا على نيابة التجارة الخارجية وعضوا بالمجلس التنفيذي بالهيئة العامة للبترول وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.

كما تم تعيين أحمد كمال شفيق نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة وتعيين المهندس وائل محمد رزق نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

وتعيين هبة الله محمد عبد القادر مساعد رئيس الشركة للتسويق بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

كما شملت الحركة تعيين المهندس سلامة صابر عيسى رئيسا لشركة أنابيب البترول

وتعيين المهندس السيد يوسف عباس رئيسا لمجلس إدارة القاهرة لتكرير البترول.

وتعيين المهندس محمد سمير محمد عبد اللطيف رئيسا لمجلس إدارة السويس للزيت سوكو

كما تم تعيين المهندس شريف محمد صالح رئيسا لشركة بترو أبوقير.

وتعيين المهندس محمود أحمد طلبو رئيسا لشركة كوم امبو للبترول.

بالإضافة إلى تعيين المهندس ياسر عبد العزيز بركة رئيسا لشركة العلمين للبترول.

وتعيين المهندس نبوي محمود رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للصمامات ايفانكو.

وتعيين الكيمائي شريف كامل عبيد رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج السيترين والبولي سيترين.

وتعيين المهندس حسن عبد العزيز نائب لمجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للمضخات.

وتعيين المهندس محمود عبد الحميد محمود رئيسا لشركة بتروليم سيرفيس بالإضافة إلى عمله الأصلي.

وأخيرا تعيين المحاسب أيمن فتحي إبراهيم رئيسا لمجلس إدارة شركة بتروناس مصر للزيوت بالإضافة إلى عمله الأصلي.

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