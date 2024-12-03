الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يكلف 6 قيادات شابة لمعاونة رئيس ونواب هيئة البترول

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف 6 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاوني رئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصرًا مهمًا ومحركًا أساسيًا لمختلف مشروعات قطاع البترول، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واستكمالًا لمبادرة الملازم (Work Shadowing) التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن المرحلة المتقدمة لبرنامج القيادات الشابة والمتوسطة، بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء، بهدف إعداد قاعدة واسعة من القيادات الشابة المعدة وفق أسس علمية وعملية متقدمة. مما يساهم في زيادة الإنتاج البترولي بالقطاع 

تكليف  6 من خريجي برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني رئيس الثروة المعدنية 

وشمل القرار تعيين كل من الجيولوجي محمد رمضان
والمهندسة سحر حسان زكي
والدكتور مهندس أحمد عبد الجواد
والمهندس محمود إبراهيم عبد الباري
والجيولوجي عمرو السيدحسن
والمهندس أحمد حمدي إبراهيم

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استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التنمية الشاملة والمستدامة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

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