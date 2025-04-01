بعد استهدافه بغارة صهيونية، من هو حسن بدير مسؤول ملف فلسطين بحزب الله؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف حسن بدير، أحد عناصر حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني، ومسؤول ملف فلسطين في حزب الله اللبناني جراء غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية

ويأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد أربعة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة سبعة آخرين، في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنًى مكوَّنًا من تسعة طوابق في حي معوض الواقع في الضاحية.

وتركز الاستهداف على الطوابق الثلاثة الأخيرة، ما خلَّف دمارًا في المكان ومحيطه.

ودعا النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي الدولة اللبنانية إلى تفعيل دبلوماسياتها من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واصفًا الغارة الإسرائيلية بـ"عدوان كبير جدًا".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه في الضاحية الجنوبية ببيروت عنصرًا في حزب الله، فيما زعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن العنصر المستهدف كان يوجه لتنفيذ هجوم يستهدف طائرة إسرائيلية في قبرص".

فمن هو حسن بدير؟

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، فإن حسن بدير ملقب بـ"الحاج ربيع"، هو من بلدة النميرية، إحدى قرى محافظة النبطية جنوب لبنان، وشقيق مسؤول الإعلام الحربي في حزب الله.

وأشارت تقارير صحقية إلى أن بدير كان شخصية فاعلة ضمن هيكلية حزب الله المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلاقاته بالفصائل المختلفة.

وأفادت معلومات بأن أحد الضحايا هو نجل حسن بدير الذي كان في المنزل مع والده لحظة الاستهداف".

وفي السياق، انتشرت صورة لبدير على متن طائرة إلى جانب قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، ومسؤول الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتالتهما الولايات المتحدة سويًا في العراق عام 2020.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن بدير هو "أحد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله وفيلق القدس".

وأضاف في بيان أن المسؤول في الحزب عمل "بتعاون مع حماس خلال الفترة الأخيرة، وقام بتوجيه عناصر منها وساعدهم في تنفيذ مخطط خطير ضد مواطنين إسرائيليين على المدى الزمني الوشيك"، وفق قوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.