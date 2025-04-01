الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل يلتهم مخزن خردة في السنطة (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمخزن خردة على الطريق السريع السنطة - زفتى

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع في أحد مخازن الخردة على الطريق السريع بين السنطة وزفتى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 95 كيلو حشيش في الغربية

لا للتهجير، مسيرة بالآلاف في شوارع طنطا تضامنا مع فلسطين عقب صلاة العيد

تلقت الأجهزة الأمنيةبـ محافظة الغربية  بلاغًا بنشوب الحريق، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بذل رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

كما انتقلت مني صالح، رئيسة مدينة السنطة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء والاطمئنان على سلامة المواطنين، مؤكدة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 95 كيلو حشيش في الغربية

حريق هائل يلتهم مخزنا لتجارة الخردة في الغربية (فيديو)

لا للتهجير، مسيرة بالآلاف في شوارع طنطا تضامنا مع فلسطين عقب صلاة العيد

تعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا

الأكثر قراءة

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

مصادر: زيادة أسعار البنزين تجبر مالكي السيارات على تحويلها إلى الغاز الطبيعي

بعد استهدافه بغارة صهيونية، من هو حسن بدير مسؤول ملف فلسطين بحزب الله؟

خطوة جديدة وعرض مغر من ليفربول لـ محمد صلاح

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

منوعات

المزيد

بريطانية تلقي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة

العائلات تفترش الأرض في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر (صور)

إقبال متزايد من العائلات على الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

هدوء في منطقة وسط القاهرة بثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية