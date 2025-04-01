حريق هائل يلتهم مخزن خردة في السنطة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع في أحد مخازن الخردة على الطريق السريع بين السنطة وزفتى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنيةبـ محافظة الغربية بلاغًا بنشوب الحريق، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث بذل رجال الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

كما انتقلت مني صالح، رئيسة مدينة السنطة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء والاطمئنان على سلامة المواطنين، مؤكدة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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