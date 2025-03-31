ضبط عنصر إجرامي بحوزته 95 كيلو حشيش في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة السنطة في محافظة الغربية بقيادة الرائد أحمد خلاف، رئيس مباحث المركز، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجد العنصر الإجرامي، الذي يتاجر في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز السنطة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته أكثر من 95 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى طبنجة وعدد من الطلقات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية جهودها لضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

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