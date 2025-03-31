الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

حريق هائل يلتهم مخزنا لتجارة الخردة في الغربية (فيديو)

حريق هائل يلتهم حوشًا
حريق هائل يلتهم حوشًا لتجارة الخردة بقطور

شهدت مدينة قطور بـ محافظة الغربية اليوم، حريقًا هائلًا اندلع في مخزن لتجارة الخردة بجوار قاعة كليوباترا، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق في مخزن للخردة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ محافظةالغربية  إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران التي امتدت بسرعة بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال الموجودة بالمكان.

 كما تواجدت قوات الأمن لفرض كردون أمني حول المنطقة ومنع انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، فيما يجري حاليًا حصر الخسائر المادية ومعرفة أسباب اندلاع الحريق، حيث تشير التقديرات الأولية إلى احتمال حدوث ماس كهربائي أو وجود مصدر حراري تسبب في اشتعال النيران.

 وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة للحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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