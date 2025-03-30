الأحد 30 مارس 2025
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اقتصاد

هل يمكن الحصول على قرض المشروعات الصغيرة من جميع فروع بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية الحصول على قرض المشروعات الصغيرة من أي فرع للبنك. 

ومن جانبهم أوضح مسئولو بنك مصر أنه يشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح، بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع، أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة.

كما تشمل قائمة شروط الحصول علي قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر ما يلي:  

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلاما شاملا وجيدا.

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

٤_أن يجيد العميل أو ضامنه القراءة والكتابة على الأقل.

٥_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

٦_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

٧_في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضيا على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء، وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

٨_أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

٩_ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

١٠_عدم حصول العميل على قروض المشروعات الصغيرة قائمة، وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

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