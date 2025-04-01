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ثقافة وفنون

مخرج "وتقابل حبيب" عن عمرو محمود ياسين: أخويا وحبيبي وشريك النجاح

محمد الخبيري، فيتو
محمد الخبيري، فيتو

عبر المخرج محمد الخبيري، مخرج مسلسل وتقابل حبيب، عن حبه وتقدير للمؤلف عمرو محمود ياسين، مؤلف العمل.

وقام الخبيري بإعادة نشر صورة عبر حسابه على فيس بوك كان قد نشرها عمرو محمود ياسين من قبل، وكتب الخبيري على الصورة: “ اخويا وحبيبي وشريك  ونجم النجاح”.

خالد سليم يودع شخصية يوسف في “وتقابل حبيب”

ونشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك رسالة يودع فيها شخصية “يوسف” التي قدمها في مسلسل وتقابل حبيب.

وأعرب عن امتنانه للجمهور بعد انتهاء رحلة يوسف بانتهاء مسلسل وتقابل حبيب، حيث كتب خالد "رحلة يوسف أبو العزم أنتهت.. لكن دعمكم وحبكم هما الحكاية اللي مش بتنتهي أبدًا.. "شكرًا من كل قلبي" أوعدكم أن اللي جاي أحلى وأحلى".

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. 

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