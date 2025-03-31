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رياضة

أرتيتا يزف بشرى سارة بشأن نجم أرسنال قبل مواجهة ريال مدريد

أرتيتا
أرتيتا

يستعد بوكايو ساكا جناح أرسنال، للعودة من غياب طويل عن الملاعب، بسبب الإصابة، عندما يلعب فريقه ضد ضيفه فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا الثلاثاء.

وأكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن ساكا جاهز للمشاركة في المباريات، وربما يتواجد في التشكيل الأساسي أمام فولهام.

ويغيب ساكا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي، بعد خضوعه لجراحة في أوتار الركبة.

ويحتل آرسنال، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 12 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

لكن عودة ساكا تأتي في الوقت، الذي يستعد فيه آرسنال، لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام مباراة الذهاب على ملعب الإمارات، خلال الأسبوع المقبل.

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