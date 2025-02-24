تفاصيل مشاركة نوال الزغبي في «رامز إيلون مصر»

تشارك المغنية اللبنانية نوال الزغبي في برنامج رامز جلال في رمضان 2025، بعنوان "رامز إيلون مصر"، مع محمد نور تنفيذًا لمقلبه المعتاد.

ويستعين رامز جلال بكل من نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث من المقرر أن تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز الجديد.

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر

ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي واحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفي فى شخص آخر.

ويصعد مشاركون في البرنامج على المسرح ويقدمون بعض الأغاني أو كادرات تمثيلية، ويبدأ رامز في التقليل منهم على المسرح، ومع فاصل قليل يختفي رامز وفجأة يظهر بالمسرح بشكل مختلف ومعه ريبوت في هيئة كلب ويبدأ في مضايقة الضيف، بطرق مختلفة إلى أن يجعله يترك البرنامج ويذهب لغرفته.

برنامج رامز إيلون مصر

وبعد ذهاب الضيف لغرفته، وظهور رامز على المسرح له في شكله الحقيقي يعتقد الضيف أن الملقب قد انتهى، ومن هنا يبدأ المقلب الثاني داخل غرفة الضيف.

ضحايا رامز جلال في برنامجه

ووقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا الفنان أحمد العوضي والمخرج محمد سامي واللاعبين أحمد السيد زيزو وأشرف بن شرقي والفنانة فيفي عبده.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024

وكان الفنان رامز جلال قد شارك في رمضان الماضي 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبد الناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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