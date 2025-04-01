الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة بتندة بقليوب

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر اصطدام سيارة بتندة على جانب الطريق الزراعي  بميت حلفا بقليوب مما تسبب في تعطل حركة المرور على الطريق حتى تم رفع آثار الحادث، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بتندة على جانب الطريق بميت حلفا بقليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وعلى الفور تم نقل الجثث، والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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