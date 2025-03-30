الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

قرارات عاجلة في مصرع سيدة قفزت من الطابق الثالث بالجيزة

قفز سيدة، فيتو
قفز سيدة، فيتو

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع سيدة أثر إلقائها بنفسها من الطابق الثالث بمنطقة الوراق، بعد مشاجرة مع زوجها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان. 

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ما الجثة من إصابات. 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحريات قيام ربة منزل بالقفز من الطابق الثالث هربا من تعدي زوجها، بعد رفعها قضية خلع عليه، وبيعها أثاث المنزل.

سيدة تنهي حياتها فى الوراق إثر مشاجرة مع زوجها 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا  بسقوط سيدة من عقار في الوراق، وانتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ.

وكشف الفحص أن السيدة  تشاجرت مع زوجها لخلافات عائلية، تركت على إثرها المسكن، وعقب ذلك علم أنها أقامت ضده دعوى خلع، فتوجه للشقة وتشاجر معها، ما دفعها لإلقاء نفسها من النافذة ولقيت مصرعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحفظ رجال الشرطة على زوج السيدة للتحقيق معه، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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