الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

مدير أمن الأقصر يوزع عيدية عيد الفطر على الأطفال (صور)

عيدية عيد الفطر
عيدية عيد الفطر

حرص اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر على توزيع عيدية عيد الفطر المبارك 2025 على الأطفال بميدان أبوالحجاج الأقصرى عقب الانتهاء من تأدية صلاة العيد اليوم الاثنين.

مدير أمن الأقصر يوزع العيدية

وسادت أجواء من الفرحة والبهجة والسرور بين الأطفال بعد حصول كل منهم عيدية عيد الفطر فئة 20 جنيه للعملة البوليمر الجديدة، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر.

وأدى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.

وخلال الأيام الماضية أنهت محافظة الأقصر من رفع درجة الاستعداد في المزارات السياحية والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع التأكيد على تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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