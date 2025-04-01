الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

خالد سليم يودع شخصية يوسف في "وتقابل حبيب"

خالد سليم، فيتو
خالد سليم، فيتو

نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك رسالة يودع فيها شخصية “يوسف” التي قدمها في مسلسل وتقابل حبيب.

وأعرب عن امتنانه للجمهور بعد انتهاء رحلة يوسف بانتهاء مسلسل وتقابل حبيب، حيث كتب خالد "رحلة يوسف أبو العزم أنتهت.. لكن دعمكم وحبكم هما الحكاية اللي مش بتنتهي أبدًا.. "شكرًا من كل قلبي" أوعدكم أن اللي جاي أحلى وأحلى".

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. 

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