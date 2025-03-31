أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الذهب تتجاوز حاجز الـ 3117 دولارا للأونصة للمرة الأولى.. زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. هيرميس تقود شركات السمسرة خلال رمضان

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الفراخ في أول أيام العيد

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 31 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 106.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 101 جنيه إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.3 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 110 جنيهات إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 93 إلى 94 جنيهًا.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الوراك والصدور

بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج فريش تمري نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك طازجة نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 130 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو صدور الفراخ

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبابيس سبيل نحو 241 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 156 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار البانيه اليوم

بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج نوري وزن كيلو نحو 410 جنيهات.

زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين،

وأوضح أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين،

وأوضح أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

هيرميس تقود شركات السمسرة خلال رمضان

تصدرت 5 شركات للوساطة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال شهر رمضان/ مارس 2025.. وجاءت كالتالي:

1- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 14.4 مليار جنيه.



2- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12.9 مليار جنيه.



3- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه.



4- مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 11 مليار جنيه.



5- اي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة بقيمة تداول بلغت 9.5 مليار جنيه.

أسعار الذهب تتجاوز حاجز الـ 3117 دولارا للأونصة للمرة الأولى

أونصة الذهب، تجاوزت أسعار الذهب اليوم الإثنين 31 مارس 2025 حاجز الـ 3117 دولارا للأونصة للمرة الأولى مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.

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مؤشر الذهب - فيتو

الذهب في المعاملات الفورية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قياسيًا بلغ 3117 دولارا للأونصة وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد على 18 % منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى، وهو إنجاز مهم يقول المتخصصون إنه يعكس المخاوف المتزايدة في شأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.

التداول على مؤشر الذهب - فيتو

استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية

ودفع ارتفاع أسعار الذهب عديدًا من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام، وقال محللون في "أو سي بي سي"، حسب “ اندبندنت عربية ” في الوقت الحالي ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية في شأن الرسوم الجمركية ولا نزال متفائلين في شأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".

3300 دولار للأونصة بنهاية العام

كما رفع كل من "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"يو بي أس" أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع "جولدمان" أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعًا من 3100 دولار.

جدير بالذكر يتوقع "بنك أوف أميركا" حسب “ اندبندنت عربية ” أن يتداول الذهب عند 3063 دولارًا للأونصة عام 2025 و3350 دولارًا للأونصة عام 2026، ارتفاعًا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارًا للأونصة عام 2025 و2625 دولارًا للأونصة عام 2026.

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