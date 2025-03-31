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رياضة

اسطنبول يفوز علي أيوب سبور 3_1 في الدوري التركي

الدوري التركي، فيتو
الدوري التركي، فيتو

فاز فريق أسطنبول باشاكشهير علي أيوب سبور بنتيجة 3_1 في الدوري التركي الممتاز 

وأحرز ثلاثية أسطنبول إيفان برينتش في الدقيقة ٢٢ وأوليفيه كيمين في الدقيقة ٧٤ ويوسف سارىفي الدقيقة ٨٥.

وأحرز هدف أيوب سبور برينس في الدقيقة ٢٦

 

 ويحتل نادي أيوب سبور حاليا المركز الخامس برصيد ٤٤ نقطة، فيما يحتل نادي باشاك شهير المركز السادس برصيد ٣٩ نقطة.  

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الدوري التركي باشاك شهير اسطنبول أيوب سبور

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