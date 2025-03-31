بالونات ملونة وهدايا وألعاب فى احتفالات أهالى أسوان بعيد الفطر (فيديو وصور)

احتفل أهالى محافظة أسوان بعيد الفطر المبارك بأجواء مميزة مليئة بالبهجة، حيث تم توزيع الهدايا على المصلين، وخاصة الأطفال أمام المساجد بعد الصلاة مع الاحتفال بالبالونات الملونة التى كانت تتطاير فى الشوارع.

تكثيف جهود أعمال النضافة العامة

ووجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى بتكثيف الجهود من أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، وتجهيز وتمهيد ورش المياه بالطرق المؤدية إلى دور العبادة من المساجد والساحات بواقع 890 مسجدا و53 ساحة بالمناطق والأحياء السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وغسيل المشايات ونظافتها وتهذيب ورى الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفس حيوى وجمالى أمام المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية خلال أيام العيد.

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