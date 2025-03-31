الإثنين 31 مارس 2025
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رياضة

مدرب الهلال السوداني: الأهلي المرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

دوري أبطال أفريقيا، أكد الكونغولي فلوران إيبينجي مدرب الهلال السوداني، أن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا الثلاثاء، فى إستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون صعبة.

 

وقال إيبينجي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "الأهلي حامل لقب البطولة والمرشح الأبرز لها، وستكون مواجهته في منتهى القوة".

وأضاف: "نلعب خارج أرضنا، ولكن هدفنا دون شك تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في موريتانيا".

رفض كاف 


وأوضح: "اسم الأهلي ليس في حاجة إلى مقدمات، فهو الفريق الأبرز في أفريقيا، ولا أفهم سر رفض الكاف، خوض مباراة الإياب في ليبيا بدلا من موريتانيا".

وتابع: "نستعد بشكل جيد للمباراة، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية، وطالبت لاعبينا بالاستمتاع بتلك المواجهة".

تصريحات لاعب الهلال

من جانبه، قال الطيب بن زيتون لاعب الهلال السوداني، إن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، ولكنهم يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهيرهم الكبيرة.

وأضاف بن زيتون "سنخوض المباراة بمنتهى القوة، وهناك مواجهة أخرى في موريتانيا بعد أسبوع".

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