الأهلي بالزي التقليدي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم بمقر الجزيرة، وتم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على موعد الوصول إلى استاد القاهرة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الهلال

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله.

الهجوم: وسام أبوعلي - جراديشار.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

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