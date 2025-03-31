الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي بالزي التقليدي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم بمقر الجزيرة، وتم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تقام غدًا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على موعد الوصول إلى استاد القاهرة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص الأزرق والشورت الأسود والشراب الأسود

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

قائمة الأهلي لمباراة الهلال 

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.  

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء 

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس. 

الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة  - حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله. 

الهجوم: وسام أبوعلي - جراديشار.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السودانى الأهلي النادي الأهلي الاهلي والهلال دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

رباعي يناير يتطلع للظهور الأول مع الأهلي في إفريقيا

بعثة سيدات طائرة الأهلي تصل نيجيريا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

الأكثر قراءة

مستشهدا برئيس الفيفا، حازم إمام يسخر من قرارات رابطة الأندية

خبير رياضي يكشف 3 حالات لتعديل القرارات بعد إعلان رابطة الأندية

تحرك جديد من الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة

هجوم ناري من ممدوح عباس ضد رابطة الأندية بعد تعديل عقوبات مباراة القمة

آخر أعمال الفنانة الراحلة إيناس النجار

إيناس النجار في آخر ظهور لها: جوزي سابني بسبب المرض (فيديو)

ميدو: قررنا التصعيد ضد قرارات الرابطة والأهلي هيتخصم منه 3 نقاط

سعر الأرز يسجل 26 جنيها فى أول أيام عيد الفطر

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن خططها لاستكشاف عدد من الكواكب في المجموعة الشمسية

رغم ارتفاع درجات الحرارة، إقبال على الملاهي بالحديقة الدولية في أول أيام العيد (صور)

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الأرز يسجل 26 جنيها فى أول أيام عيد الفطر

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم أول أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته برفع الابتلاء

ما الحكمة من مشروعية العيدين الفطر والأضحى؟ وما عدد أيامهما؟

تفسير حلم أكل البسكويت في المنام وعلاقته بالرزق الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية