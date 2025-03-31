الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

السكرتير العام المساعد لدمياط يتفقد المنشآت الصحية ويقود حملة تفتيشية على الأسواق

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الأسواق بدمياط

قام اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية في أول أيام عيد الفطر المبارك شملت مستشفى كفر سعد المركزي ووحدة طب الأسرة بكفر سعد، تهدف الجولة للاطمئنان على جاهزية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية، 

جولة تفقدية للمنشآت الصحية في أول أيام عيد الفطر المبارك

حيث أكد اللواء عاشور على أهمية تكثيف الجهود خلال عطلة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

السكرتير،العام المساعد يقود حملة تفتيشية على المحال العامة والأسواق
السكرتير،العام المساعد يقود حملة تفتيشية على المحال العامة والأسواق

حملة تفتيشية على المحال العامة والأسواق

وفي إطار متابعة الأسواق، ترأس السكرتير العام المساعد حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة الأستاذ محمد الشبراوي، إلى جانب ممثلين من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري. استهدفت الحملة المحال العامة لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والسلامة.

ضبط محاضر نظافة وتهالك المنتجات الغذائية

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر نظافة، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات في المحال التجارية. كما تم إعدام بعض المنتجات الغذائية المتغيرة الخواص، مع التأكيد على ضرورة عرض قوائم الأسعار في مكان واضح أمام المواطنين.

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