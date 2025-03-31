السكرتير العام المساعد لدمياط يتفقد المنشآت الصحية ويقود حملة تفتيشية على الأسواق

قام اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية في أول أيام عيد الفطر المبارك شملت مستشفى كفر سعد المركزي ووحدة طب الأسرة بكفر سعد، تهدف الجولة للاطمئنان على جاهزية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية،

جولة تفقدية للمنشآت الصحية في أول أيام عيد الفطر المبارك

حيث أكد اللواء عاشور على أهمية تكثيف الجهود خلال عطلة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

السكرتير،العام المساعد يقود حملة تفتيشية على المحال العامة والأسواق

حملة تفتيشية على المحال العامة والأسواق

وفي إطار متابعة الأسواق، ترأس السكرتير العام المساعد حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، برئاسة الأستاذ محمد الشبراوي، إلى جانب ممثلين من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري. استهدفت الحملة المحال العامة لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والسلامة.

ضبط محاضر نظافة وتهالك المنتجات الغذائية

أسفرت الحملة عن تحرير محاضر نظافة، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات في المحال التجارية. كما تم إعدام بعض المنتجات الغذائية المتغيرة الخواص، مع التأكيد على ضرورة عرض قوائم الأسعار في مكان واضح أمام المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.