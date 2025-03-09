نفذ مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة تفتيشية مكثفة على محطات تعبئة البوتاجاز، للتأكد من التزامها بالأوزان المقررة وضمان توافر السلعة بالكميات المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق.

تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز بدمياط لضمان توافر الأسطوانات للمواطنين

تشكيل اللجنة الرقابية:



شارك في الحملة كل من:

ضياء الدين قنديل – مدير الرقابة التموينية

مجدي المغلاوي – مدير التجارة

البدري النمر – مفتش التجارة



تشديد الرقابة على التوزيع:

شدد وكيل وزارة التموين على ضرورة إحكام الرقابة على مستودعات البوتاجاز، لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين دون تلاعب، مع التصدي لأي محاولات للإضرار بمنظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحاسمة للحفاظ على حقوق المواطنين.

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