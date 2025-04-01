تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس كيرلس أسقف أورشليم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس كيرلس أسقف أورشليم.

قصة القديس كيرلس أسقف أورشليم

سنة 102 للشهداء ( 386م )، تنيَّح القديس العظيم كيرلس أسقف أورشليم، الذي وُلِدَ هذا الأب بأورشليم سنة 315م وتربى تربية مسيحية وأتقن العلوم الروحية والآداب اليونانية. رسمه القديس مكسيموس أسقف أورشليم شماسًا ثم كاهنًا وأوكل إليه إرشاد الموعوظين من اليهود والوثنيين في كنيسة القيامة، فأقام على ذلك ستة عشر عامًا يُعلِّم عقائد الديانة المسيحية ويلقى العظات، وكان كثيرون يتزاحمون حوله لسماع عظاته.

ولما تنيَّح أسقف أورشليم اختاروه أسقفًا خليفة له، فاتسع أمامه مجال العلم والتعليم. وكانت الهرطقة الأريوسية قد انتشرت، وكان القديس كيرلس من أشد المقاومين لها، لذلك كان هدفًا لسهام الهراطقة الأريوسيين حتى نُفي عن كرسيه ثلاث مرات احتملها كلها بصبر وشكر ورجع إلى كرسيه سنة 370م، بعد موت الملك فالنس الأريوسي.

حضر هذا الأب مجمع القسطنطينية سنة 381م، وكان من أبرز الحاضرين في المجمع. ألَّف هذا القديس كتبًا كثيرة عن التجسد وقانون الإيمان وعماد الموعوظين.

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