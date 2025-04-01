الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس كيرلس أسقف أورشليم

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس كيرلس أسقف أورشليم.

 

قصة القديس كيرلس أسقف أورشليم

سنة 102 للشهداء ( 386م )، تنيَّح القديس العظيم كيرلس أسقف أورشليم، الذي وُلِدَ هذا الأب بأورشليم سنة 315م وتربى تربية مسيحية وأتقن العلوم الروحية والآداب اليونانية. رسمه القديس مكسيموس أسقف أورشليم شماسًا ثم كاهنًا وأوكل إليه إرشاد الموعوظين من اليهود والوثنيين في كنيسة القيامة، فأقام على ذلك ستة عشر عامًا يُعلِّم عقائد الديانة المسيحية ويلقى العظات، وكان كثيرون يتزاحمون حوله لسماع عظاته.

ولما تنيَّح أسقف أورشليم اختاروه أسقفًا خليفة له، فاتسع أمامه مجال العلم والتعليم. وكانت الهرطقة الأريوسية قد انتشرت، وكان القديس كيرلس من أشد المقاومين لها، لذلك كان هدفًا لسهام الهراطقة الأريوسيين حتى نُفي عن كرسيه ثلاث مرات احتملها كلها بصبر وشكر ورجع إلى كرسيه سنة 370م، بعد موت الملك فالنس الأريوسي.

حضر هذا الأب مجمع القسطنطينية سنة 381م، وكان من أبرز الحاضرين في المجمع. ألَّف هذا القديس كتبًا كثيرة عن التجسد وقانون الإيمان وعماد الموعوظين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس كيرلس أسقف أورشليم قصة القديس كيرلس أسقف أورشليم البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

كلمتين لوجه الله، مؤلف برنامج قطايف يدافع عن سامح حسين (فيديو)

ارتفاع جديد في أسعار زيوت التعاون للسيارات ابتداءً من غد الثلاثاء

بعد أزمة عقوبات الأهلي، بيراميدز والزمالك يخططان لتكوين جبهة ضد هذا الثلاثي

السعودية وقطر والإمارات، ترامب يعلن موعد زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

الأهلي يرد على بيراميدز ويصر على استقدام حكام أجانب لمباراة الفريقين

عبد الرحيم كمال يكشف حقيقة فرض الرقابة أغنية اسلمي يا مصر في نهاية "لام شمسية"

لحظة سقوط نوال الزغبي على المسرح في حفلتها (فيديو)

الصعيد يسجل 39 درجة مئوية، حالة الطقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

منوعات

المزيد

أول رد فعل من مارين لوبان على الحكم الصادر ضدها

بائع كبدة يجذب الأنظار في وصلة رقص على أغاني المهرجانات بشارع المعز (فيديو وصور)

التنورة وأبو طويلة، شاهد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في شارع المعز

ترامب يعلن عن إزالة شجرة تاريخية زرعها أندرو جاكسون قرب البيت الأبيض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر في الأسواق اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

5 شروط يجب توافرها في أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية