العثور على جثة عامل مدفونة في مقبرة أسمنتية داخل شقته بالهرم

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة عامل مدفونا في مقبرة أسمنتية داخل شقة بدائرة القسم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف غموضه، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

ومن خلال الفحص والتحري وتتبع خط سيره وتفريغ الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به هو شقته، وبتفتيشها عثر علي جثته بداخل مقبرة اسمنتية مغطاة سيراميك، وأن اثنين من أصدقائه آخر من شوهد برفقتهما فتم التحفظ عليهما لاستجوابهما حول ملابسات وظروف الجريمة.

بلاغ باختفاء عامل في ظروف غامضة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الأهرام بورود بلاغ باختفاء عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتحديد سبب ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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