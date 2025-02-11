الثلاثاء 11 فبراير 2025
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محافظات

ميناء دمياط يبحث تعزيز الاستفادة من خط "الرورو" لدعم الصادرات المصرية لأوروبا

اجتماع لجنة تنسيق
اجتماع لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو

 أناب اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط السيد اللواء   أحمد حمدي عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل ورئيس لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي لترؤس اجتماعًا موسعًا مع محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط.  

وذلك  في إطار التعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة لدعم حركة التجارة وتيسير عمليات التصدير، بحضور ممثلي ثلاث شعب تجارية معنية،  وهي شعبة المصدرين، وشعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، والمهندس إسلام حسنى ممثل شركة بأن مارين الشركة المشغلة للخط الملاحى بمصر  .

مناقشة سبل تنشيط حركة التصدير لاوروبا

 

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تنشيط حركة التصدير  ، وتحفيز المصدرين ورجال الأعمال للاستفادة من التسهيلات الممنوحة للتعامل عبر خط "الرورو" الذى يعد نقطة انطلاق للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية وتعظيم الاستفادة منه في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى استعراض عدد من الاستفسارات المطروحة من السادة المصدرين وتقديم الإجابات عنها إلى جانب توضيح  التسهيلات المقدمة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

اجتماع لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو
اجتماع لجنة تنسيق إجراءات تشغيل خط الرورو

 

خط "الرورو" يتمتع  بمزايا في سرعة الإجراءات وتسهيل نفاذ البضائع إلى السوق الاوروبية

وأكد  اللواء أحمد حمدي على أهمية خط "الرورو" بميناء دمياط، نظرًا لما يتمتع به من مزايا في سرعة الإجراءات وتسهيل نفاذ البضائع إلى السوق الاوروبية، مما يمنحه ميزة تنافسية مقارنة بالموانئ الأخرى. 

كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية، مؤكدًا دعم هيئة الميناء لكافة الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز التعاون مع المجتمع التجاري.

وقد أكد الجانبان على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وأهمية استمرار التنسيق بين الغرفة التجارية وهيئة ميناء دمياط والجهات المعنية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على تعزيز دورها كمركز لوجستي متكامل، داعم لتيسير حركة الصادرات المصرية.

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