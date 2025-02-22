تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة النقل والبضائع بالميناء، جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادر 7 سفن.

كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27320 طن تشمل: 1980 طن يوريا و5159 طن كلينكر و2463 طن جبس معبأ و17718 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58910 طن تشمل: 4908 طن حديد و14619 طن ذرة و21655 طن قمح و2350 طن رخام و13485 طن خردة و1893 طن خشب زان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55188 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 64502 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2450 حركة.

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