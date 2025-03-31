الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار توافد الزوار على حدائق الري المطورة بالقناطر الخيرية بأول أيام عيد الفطر (صور)

الإقبال على حدائق
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو

شهدت  حدائق الري المطورة بالقناطر الخيرية إقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال بالعيد وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

احتفالات عيد الفطر على الكورنيش وكوبري قصر النيل.. موسيقى وأغاني ورقصات شعبية.. قوارب ويخوت على ضفاف النهر.. وتقنيات حديثة لمتابعة الحالة الأمنية (صور)

أمير تبوك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

وافتتحَّ "محافظ القليوبية" خلال جولته بحدائق القناطر الخيرية في عيد الفطر حديقة (أهالينا الجديدة) ليُصبح إجمالي عدد الحدائق الموجودة بالقناطر الخيرية 10 حدائق، وتقع حديقة أهالينا على مساحة 6.5 فدان وتتميز بأشجار التين البنغالية والمانوليا وبلحة الغيره المشهورة بالبلوط، وبعد الافتتاح  التقى بالمواطنين المُترددين عليها وحرص على إهدائهم الورود والهدايا احتفالًا بعيد الفطر المُبارك، كما نوه إلى أن المحافظة ستستخدم هذه الحديقة في إقامة معرض دائم الزهور خلال فصل الربيع.

واستكمل "محافظ القليوبية" جولته في عيد الفطر بتفقد حديقة عفلة للتأكُد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمُتنزهات العامة وقد التقى بعددٍ من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر المُبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مُقدمًا الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مُميزة لإستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف النهري والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين في حالة الطوارئ، موجهًا باستمرار التمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طارئ.

الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 
الاقبال علي حدائق القناطر اول ايام عيد الفطر،فيتو 
الإقبال على حدائق القناطر أول أيام عيد الفطر، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أيام عيد الفطر المبارك اول ايام عيد الفطر المبارك أول أيام عيد الفطر الفطر المبارك القليوبية

مواد متعلقة

إقبال كبير من الزائرين على المتحف المصري بالتحرير في أول أيام عيد الفطر (صور)

أمير تبوك يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية يرسم البسمة على وجوه الأيتام والمسنين في أول أيام عيد الفطر (صور)

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويقدم الورود للمواطنين (صور)

الأكثر قراءة

مستشهدا برئيس الفيفا، حازم إمام يسخر من قرارات رابطة الأندية

خبير رياضي يكشف 3 حالات لتعديل القرارات بعد إعلان رابطة الأندية

تحرك جديد من الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة

هجوم ناري من ممدوح عباس ضد رابطة الأندية بعد تعديل عقوبات مباراة القمة

آخر أعمال الفنانة الراحلة إيناس النجار

إيناس النجار في آخر ظهور لها: جوزي سابني بسبب المرض (فيديو)

ميدو: قررنا التصعيد ضد قرارات الرابطة والأهلي هيتخصم منه 3 نقاط

سعر الأرز يسجل 26 جنيها فى أول أيام عيد الفطر

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن خططها لاستكشاف عدد من الكواكب في المجموعة الشمسية

رغم ارتفاع درجات الحرارة، إقبال على الملاهي بالحديقة الدولية في أول أيام العيد (صور)

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الأرز يسجل 26 جنيها فى أول أيام عيد الفطر

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم أول أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته برفع الابتلاء

ما الحكمة من مشروعية العيدين الفطر والأضحى؟ وما عدد أيامهما؟

تفسير حلم أكل البسكويت في المنام وعلاقته بالرزق الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية