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محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الفطر بالديوان العام

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الفطر بالديوان العام

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الإثنين، في أول أيام عيد الفطر المبارك، عددًا كبيرًا من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجامعة الإسكندرية والكنائس الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وأعرب محافظ الإسكندرية عن امتنانه لهذا التجمع الفريد في تعزيز أجواء البهجة والفرحة بالعيد، مشيدًا بروح الوحدة الوطنية والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذا التلاحم هو أساس قوة مصر وتماسكها، كما هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية، خاصة مواطني وزوار الإسكندرية بعيد الفطر المبارك.

واستعرض عدد من  الملفات الإستراتيجية التي تعكف حاليا محافظة الإسكندرية على تنفيذها لتغيير شكل ونمط الحياة بالمحافظة وعلى رأسها المشروعات التنموية الكبري بطريق الكورنيش بالإضافة إلى أبرز استعدادات المحافظة لصيف ٢٠٢٥.

وفى سياق متصل شدد محافظ الإسكندرية، على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، للمتابعة اللحظية لجميع الخدمات المقدمة للمواطن، وحل أي مشاكل طارئة فور وقوعها، موضحًا أنه تم تخصيص عدد من الخطوط الأرضية في غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لاستقبال أي شكاوي خلال إجازة العيد، وذلك حرصًا على تلبية احتياجاتهم وضمان أجواء احتفالية آمنة ومنظمة.

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وجامعة الإسكندرية والكنائس مجلسي النواب والشيوخ

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