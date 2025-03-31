الإثنين 31 مارس 2025
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الصين تكشف عن خططها لاستكشاف عدد من الكواكب في المجموعة الشمسية

المجموعة الشمسية،
المجموعة الشمسية، فيتو

أعلن مختبر أبحاث الفضاء العميق التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية عن خطط لإرسال بعثات فضائية لاستكشاف عدد من الكواكب والأقمار في النظام الشمسي.

 

استكشاف عدد من الكواكب والأقمار في النظام الشمسي

وتبعا لصفحة المختبر على موقع Weibo فإن إدارة الفضاء الصينية تخطط لإطلاق مهمة Tianwen-3 نهاية عام 2028، وفي إطار هذه المهمة تخطط الصين لجلب عينات من تربة المريخ إلى الأرض.

وعام 2029 تخطط الصين أيضا لإطلاق مهمة Tianwen-3، والتي في إطارها سيتم دراسة كوكب المشتري وأقماره، وخاصة كاليستو، وبحلول عام 2030 من المفترض أن تطور الصين جهازا أرضيا لمحاكاة البيئات الكوكبية الصالحة للحياة في نظامنا الشمسي.

 

إطلاق مهمة إلى كوكب الزهرة لدراسة الغلاف الجوي

في عام 2033، تخطط الصين لإطلاق مهمة إلى كوكب الزهرة لدراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب. وبحلول عام 2038 إنشاء قاعدة بحثية على سطح المريخ، وربما تكون غير مأهولة.

وتتوقع الصين أن تطلق بحلول عام 2039 مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية إلى كوكب نبتون وقمره تريتون، والهدف الرئيسي من المهمة هو البحث عن آثار محتملة للحياة في المحيط الجليدي لتريتون.

وكانت صحيفة China Daily قد أشارت العام الماضي أيضا إلى أن الصين تخطط في عام 2025 لإرسال المسبار Tianwen-2 إلى الكويكب كامو أوليوا الذي يبعد عن الأرض 14.5 مليون كيلومتر، وستكون إحدى مهام المسبار تحديد ما إذا كان هذا الكويكب جزءا منفصلا عن القمر أم لا.

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