هجوم ناري من ممدوح عباس ضد رابطة الأندية بعد تعديل عقوبات مباراة القمة

هاجم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رابطة الأندية المصرية، بعد قرارها الأخير بإلغاء عقوبة خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، مع الإبقاء على احتساب فوز الزمالك في مباراة القمة.

وتساءل ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن تفاصيل الاجتماع الذي أُقر خلاله هذا التعديل، قائلا: "أين محضر الاجتماع؟ وأين اجتمعوا؟ أعلم أن أغلبهم سافر لقضاء إجازة العيد، فما هو وجه الاستعجال الذي يدفعهم لإصدار هذا القرار الغبي في يوم إجازة رسمية؟".



وتابع هجومه قائلًا: "إذا كان رئيس الرابطة لا يعلم شيئًا عن القرار، فلماذا يجلس على رأسها وهي تصول وتجول دون علمه؟ وفي النهاية.. من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟".



وتعود الأزمة إلى قرار رابطة الأندية باعتبار الزمالك فائزًا بمباراة القمة، بعد غياب الأهلي عن الموعد المحدد، وفقًا للوائح، وهو ما أدى إلى خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، مثلما حدث مع الزمالك في موقف مشابه الموسم الماضي، إلا أن الرابطة تراجعت وقررت إلغاء خصم النقاط، ما أثار اعتراض الزمالك، إلى جانب بيراميدز.

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