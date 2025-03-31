الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ماجدة خير الله تثير الجدل حول نهاية مسلسل "لام شمسية"

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

آثار مسلسل "لام شمسية" من بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني حالة من الجدل بين النقاد ورواد التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ختام العمل الذي تلقي العديد من الإشادات بأغنية "اسلمي يا مصر"، والذي انتقده العديد لكون النشيد الوطني غير ملائم لأحداث العمل. 

فكتبت الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة خيرالله على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "حيفضل اختيار ان يكون نشيد إسلمي يامصر، مصاحبا نهاية تترات المسلسل الجميل  لام شمسية. سرا لا يعلمه إلا أصحاب المسلسل، وكأن أحدهم أراد أن يوقظ الجمهور من غفلته".

الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية" أحداثا مثيرة، حيث واصلت المحكمة سماع أقوال الشهود في واقعة تحرش "وسام" بالطفل يوسف، كما استمعت هيئة المحكمة للطفل الذي حكى ما جرى بينه وبين وسام تفصيلا وما تضمنه من هتك عرض بحقه. 

ضمن أحداث الحلقة، تؤجل المحكمة النطق بالحكم في القضية لجلسة لاحقة، غير أن والدة وسام وبعدما سمعت ما حكاه الطفل يوسف وما روته لها "رباب" زوجة وسام تنقلب عليه ولا تستقبله في منزلها حتى جلسة النطق بالحكم. 

وفي جلسة النطق بالحكم، تفاجيء رباب الجميع وتدخل لقاعة المحكمة حاملة اللاب توب الخاص بوسام، وتقدمه للقاضي والذي أمر وسام يفتحه، لتجد المحكمة عليه فيديوهات إباحية ومخلة، ليتأكد لديها السلوك غير السوي لوسام. 

وتقرر المحكمة في نهاية الحلقة، الحكم على وسام بالحبس المؤبد بتهمة هتك عرض الطفل يوسف والتحرش به، وتوجه رسالة قوية للأسر بالحفاظ على أبنائها ومتابعتهم جيدا والقرب الدائم منهم لتقطع أي سلوكيات غير سوية قد تحدث تجاههم. 

وفي النهاية، يتم ترحيل وسام للسجن تحت أنظار ابنته زينة ووالدة وزوجته، وأمام أسرة يوسف. 

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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لام شمسيه أمينة خليل احمد صلاح السعدني إسلمي يا مصر مسلسل لام شمسيه الحلقة الأخيرة من مسلسل لام شمسية

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