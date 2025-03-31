طريقة مختلفة لتحضير الرنجة فى العيد

طريقة عمل الرنجة المشوية، الرنجة من الأكلات الأساسية فى عيد الفطر المبارك كعادة المصريين منذ القدم حيث يتجمع الأهل والأصدقاء لتناول الرنجة معا

طريقة عمل الرنجة المشوية، وطرق تحضير الرنجة عديدة، حيث تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى عيد الفطر المبارك لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الرنجة المشوية.

مكونات الرنجة المشوية:

سمكة رنجة كاملة

عصير ليمونة

ملعقة زيت زيتون

بصلة مقطعة حلقات

طماطم مقطعة

فلفل ألوان مقطع

رشة كمون وفلفل أسود

طريقة عمل الرنجة المشوية:

نضع الرنجة على النار أو في الفرن حتى تتحمص وتصبح القشرة سهلة الإزالة.

نقشر الجلد ونزيل الشوك، ثم نقطعها إلى شرائح.

نخلطها مع البصل والطماطم والفلفل الملون، ثم نضيف عصير الليمون والزيت والبهارات.

تقدم مع الخبز أو السلطة.

طريقة عمل الرنجة المشوية

فوائد الرنجة للصحة

ومن فوائد الرنجة التى تدفع لتناولها الآتي:

مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.

غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.

كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.

تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.