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أول أيام العيد، أهالى المنوفية يتوافدون على المقابر لزيارة ذويهم (بث مباشر)

أهالى المنوفية يتوافدون
أهالى المنوفية يتوافدون على المقابر لزيارة ذويهم

حرص أهالى محافظة المنوفية على زيارة المقابر عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث توجه العديد من الأهالى لزيارة ذويهم فى أول أيام العيد.

 

وقال أحمد الحلوانى أحد أهالى مدينة الباجور أن هذه العادة يحرص عليها سنويا منذ أن كان طفلا صغيرا، مشيرا إلى أنه يتذكر دائما والده ووالدته المتوفيين ويحرص على زيارتهما فى المقابر فى الأعياد.

محافظ المنوفية يشارك أهالي  المنوفية أداء  شعائر صلاة عيد الفطر  


وشارك اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهالي  المحافظة أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، وذلك في أجواء تسودها الفرحة والود والسرور.

 

  ألقى وكيل مديرية أوقاف المنوفية خطبة العيد، وتناول فيها الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل في الطاعات عقب شهر رمضان، مؤكدًا أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتتلاقى الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية.

 

 وأكد  أن من مظاهر الفرحة بالعيد التوسعة على الأهل، وفرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية ومن أولى الناس بالبر والصلة ذو الأرحام حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه"، ويقول أيضًا "أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

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