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إقبال على شراء لعب الأطفال في المنوفية (صور)

إقبال على شراء لعب
إقبال على شراء لعب الأطفال في المنوفية، فيتو

شهدت محال ألعاب الأطفال في محافظة المنوفية إقبالًا كبيرًا من الأسر والأطفال وعائلاتهم خلال ليلة عيد الفطر المبارك، حيث قدمت المحلات عروضًا وخصومات مميزة بمناسبة العيد.

وأكد زياد محمد أحد بائعي لعب الأطفال لـ فيتو أن الإقبال هذا العام أقل من العام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الإقبال العام الماضي على شراء لعب الأطفال كان أكثر نسبيًّا من هذا العام. 

موعد صلاة عيد الفطر في المنوفية

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أعلن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق اليوم الإثنين.

وتكون صلاة عيد الفطر المبارك وفق التوقيت المحلي في محافظة المنوفية 6:11 صباحًا.
 

إجازة عيد الفطر المبارك 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا موضحًا موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي، ووضح خلاله بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

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