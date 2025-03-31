محافظ كفر الشيخ يزور دار الأيتام الرضع ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة لهم

حرص اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، على زيارة دار الأيتام الرضع بشارع الشهيد محمد الدمرادش بمدينة كفرالشيخ، مقدمًا لهم الهدايا والألعاب، والتي تحتضن 36 طفلًا وطفلة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، المشرفين بتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للأطفال، وتوفير كافة سبل الدعم لضمان حياة كريمة لهم، مؤكدًا على دور الدولة في تقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم، بما يسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الأيتام أمانة في أعناقنا، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجميع لتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية ودعم، مشيرًا إلى أهمية التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أفراد المجتمع، لما له من دور في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

محافظ كفرالشيخ يقدم هدايا الرئيس في عيد الفطر المبارك

كان اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، قد قام بزيارة دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بشارع عبدالهادي راضي (الاستاد) بمدينة كفرالشيخ، والتي تأوي 28 طفلًا وطفلة، وذلك لمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

وخلال الزيارة، قدم محافظ كفرالشيخ الهدايا والألعاب للأطفال، مصحوبةً بكروت تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعبيرًا عن اهتمام الدولة برعاية الأيتام وحرص القيادة السياسية على ضمان حياة كريمة لهذه الفئة الغالية، وقد ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال، الذين استقبلوا اللفتة الكريمة بسعادة غامرة.

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