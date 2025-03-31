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محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا الرئيس السيسي للأطفال الأيتام في أول أيام عيد الفطر

محافظ كفرالشيخ يقدم
محافظ كفرالشيخ يقدم الهدايا والألعاب للأطفال، فيتو

قام اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بزيارة دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بشارع عبدالهادي راضي (الاستاد) بمدينة كفرالشيخ، والتي تأوي 28 طفلًا وطفلة، وذلك لمشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

وخلال الزيارة، قدم محافظ كفرالشيخ الهدايا والألعاب للأطفال، مصحوبةً بكروت تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعبيرًا عن اهتمام الدولة برعاية الأيتام وحرص القيادة السياسية على ضمان حياة كريمة لهذه الفئة الغالية، وقد ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال، الذين استقبلوا اللفتة الكريمة بسعادة غامرة.

 

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كما اطمأن محافظ كفرالشيخ على مستوى الخدمات والتغذية المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، واستمع إلى شرح من المشرفين حول الجهود المبذولة لرعايتهم، مؤكدًا أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع لضمان مستقبل أفضل لهم، مشيدًا بجهود المشرفين والقائمين على رعايتهم.


محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

وقد أدى اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيتي كلوب، وسط الآلاف من أهالي كفرالشيخ، بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية – مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني بكفرالشيخ، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ معين يونس رمضان، وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب صلاة عيد الفطر، حرص محافظ كفرالشيخ على تقديم الهدايا التي تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

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