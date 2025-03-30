الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

ضبط 210 كيلو أسماك مملحة مجهولة المصدر خلال حملة بكفرالشيخ

أسماك مجهولة المصدر
أسماك مجهولة المصدر

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية في تنفيذ حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم والأسماك، والسوبر ماركت، والثلاجات على مستوى المحافظة، تحت إشراف الدكتور فتحي عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 210 كجم من الأسماك المملحة بدون بيانات، و60 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر، و10 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات، وتم تحرير 13 محضرًا بالمخالفات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

‏أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق، والمحلات التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، لضمان جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كلف محافظ كفرالشيخ، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات الحازمة لمواجهة أي مخالفات، مع متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن «114»‏.

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الأسواق والمحلات التجارية جهود مديرية الطب البيطري توعية المواطنين لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك

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