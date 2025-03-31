أهالي الواحات يحتشدون لرفض تصفية القضية الفلسطينية، ويؤكدون دعمهم لموقف القيادة المصرية (فيديو)

شهدت ساحة المجمع الإسلامي الكبير بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وقفة واحاتية شعبية حاشدة، حيث تجمع مواطنون من مختلف الفئات، معبرين عن الموقف الشعبي الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ورفع الواحاتية المحتشدون لافتات كتب عليها: "تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. لا للتهجير"، كما ضمت الوفود السياسية والشعبية عددا من التنفيذين ونواب مجلسى النواب والشيوخ، كما تضمت أعدادا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم للموقف القيادة السياسية.

وأكد المحتشدون أن هذه التحركات العفوية ليست مجرد تظاهرة عابرة، بل تعكس مواقف عميقة لها دلالات تاريخية وسياسية واجتماعية مهمة، فلطالما كانت مصر خط الدفاع الأول عن فلسطين، ويدرك المواطن العادي قبل السياسي أن تهجير الفلسطينيين يعني إعادة إنتاج نكبة جديدة، لن تتوقف تداعياتها عند حدود غزة، بل ستمتد لتشمل المنطقة كلها.

هذه الحشود تُعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يقف خلف قيادته بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأخيرة التي رفضت أي تهجير قسري للفلسطينيين لاقت ترحيبًا واسعًا من جميع فئات الشعب.

أداء صلاة عيد الفطر المبارك

وأدى الآلاف من المصلين بمحافظة الوادي الجديد، علي الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، والتي ضمت كافة الأعمار في أجواء مبهجة.

ومع الفرحة بالعيد وتجمع الأسر والعائلات والأصدقاء تجملت منصة المصلى بالبالونات، وحرص الشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية في ساحة الصلاة حاملين الهدايا والبالونات التي تعبر عن فرحة العيد.

تجهيز ٢٣١ مسجدا و١٤ ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك

وصرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش (١٤) ساحة كبرى و(٢٣١) مسجدا لاأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتخصيص أماكن صلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور.

كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

كانت مديرية أوقاف الوادي الجديد قد أكدت أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في كافة أنحاء المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رؤساء المراكز والأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

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