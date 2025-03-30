محافظ أسيوط يسلم 2000 شنطة ملابس جاهزة للأيتام بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، توزيع 2000 شنطة ملابس جاهزة على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها المحافظة بنادى أسيوط الرياضي بحى شرق مدينة أسيوط، بالمشاركة المجتمعية في إطار الحرص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وتقديم المساعدة لهم في المناسبات الدينية والإجتماعية للمساعدة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور داليا تادرس مدير هيئة تنمية الصعيد، ونفيسة عبد السلام علي مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال كلمته نقل محافظ أسيوط، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئات وتحرص على توفير كافة سبل الرعاية لهم من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فى إطار تعزيز مبدأ التكافل الإجتماعي ورفع الروح المعنوية لدى الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز روح المحبة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع.

تقديم الدعم الإجتماعي لجميع الفئات المستحقة

وأشار أبو النصر، إلى أن محافظة أسيوط تعمل بشكل مستمر على تكثيف جهودها في تقديم الدعم الإجتماعي لجميع الفئات المستحقة خاصة الأيتام والأسر التي تحتاج إلى الدعم من خلال مختلف البرامج الإجتماعية والخدمية بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الأولوية دائمًا للأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق النائية والقرى من دون أي تمييز لتحسين مستوى الحياة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي الختام، تم توزيع شنط الملابس الجاهزة على الأطفال الأيتام والاسر الأولى بالرعاية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الأطفال وأسرهم.

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