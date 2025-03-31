بث مباشر، شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر

بدأ الأزهر الشريف منذ قليل بث شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر، وذلك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة له.

الجامع الأزهر ينهي استعداداته لأداء صلاة عيد الفطر

وكان الجامع الأزهر الشريف، أنهى استعداداته المكثفة لاستقبال جماهير المسلمين من كافة أنحاء الجمهورية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.



وأكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تخصيص مصلى للسيدات والأطفال، كما تم الانتهاء من كافة مظاهر الاحتفال من إنارة خاصة وتهوية وتنظيف وتعقيم جميع أنحاء الجامع، وذلك لإضفاء أجواء الفرح على الأطفال والكبار.

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