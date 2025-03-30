شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في وفاة الأنبا باخوميوس

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، مقدرًا جهود الفقيد في تعزيز قيم التعايش الإيجابي والسلام المجتمعي، متمنيًا الصبر والسلوان لأسرته ولأعضاء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وزير الأوقاف ينعى الأنبا باخوميوس

ومن جانبه نعى الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من المواساة الراحل الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد رحلة حافلة بالعطاء والخدمة للكنيسة والوطن، تميزت بالحكمة والتفاني؛ فكان مثالًا لتلبية النداء، والحكمة في العمل، والتسليم لأقدار الله.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص التعزية القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وللمجمع المقدس، والعائلة، ولجميع أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن الأنبا "باخوميوس" كان نموذجًا رفيعا في العمل الكنسي والرعوي، واشتهر بمحبته العميقة ودوره المتميز في تعزيز قيم الوحدة والسلام، وترسيخ مبادئ العطاء وقيم المواطنة والمحبة.

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