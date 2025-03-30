ما أول شيء يجب على المسلم فعله في ليلة العيد؟، الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مع نهاية شهر رمضان المبارك وإتمام فريضة الصيام وفرحة المسلمين بقدوم ليلة العيد، يتجدد الجدل والحديث بين المسلمين حول فضل ختام رمضان وليلة العيد.

من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لـ "فيتو" أن هذه الليلة “ليلة العيد” بعد غروب شمس آخر يوم رمضان بعد أن أتم المسلمين الصيام وقرأة القرآن والقيام وآن لهم أن يفرحوا بالعيد لقوله تعالى: ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ).

وأضاف: الهادي" لـ "فيتو" أن هذا اليوم هو جائزة للمؤمنين ويستحب في هذه الليلة أن يبدأ المسلمين التكبير لأنه شعار بالفرح والسرور بأداء العبادات وإتمام الصيام: كما جاء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- "للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه".

وأكد أن أول ما نبدأ به في ليلة العيد كما جاء في السنة عن النبي هو التكبير ذلك إظهار الفرح والسرور ثم الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وإلباس أحسن الثياب وأن نأكل التمرات قبل الخروج للصلاة والتهنئة بين المسلمين.

حكمة عيد الفطر ومعناه

لقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.

والمسلمون يتسامون بأعيادهم ويربطونها بأمجادهم، ويتحقق في العيد البعد الروحي للدين الإسلامي ويكون للعيد من العموم والشمول ما يجعل الناس جميعًا يشاركون في تحقيق هذه المعاني واستشعار آثارها المباركة ومعايشة أحداث العيد كلما دار الزمن وتجدد العيد.

ما حكم صلاة العيد؟

حكم صلاة العيد أنها فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.

ومن السنة أيضًا يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعًا في حضور صلاة العيد حتى ولو لم يؤد البعض الصلاة لعذر شرعي. روت أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. ويصف لنا جابر بن عبد الله صلاة العيد مع الرسول فيقول: «شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن» إلى آخر الحديث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.