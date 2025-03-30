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رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط خلال إجازة عيد الفطر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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 أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جاهزية قطاع المستشفيات الجامعية بها لأي طوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك في القاهرة ودمياط وأسيوط؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

 

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط خلال إجازة عيد الفطر

وأوضح صديق أن مستشفيات جامعة الأزهر الخمسة استعدت لتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك بكفاءة عالية؛ تحسبًا لأي طوارئ قد تحدث،
 

وأشار إلى أنه تم إلغاء الإجازات، والعمل على زيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، إضافة إلى تعزيز الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، وتوفير عدد كاف من الأَسِرَّة؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة خلال جميع أيام العيد.

وأضاف المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، والتأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته، إضافة إلى إعداد جداول "النوبتجيات" للفرق الطبية لجميع المستشفيات الجامعية، والتأكيد على جاهزية الأطقم الطبية لاستقبال أي حالة طارئة خلال أيام العيد.

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