السبت 29 مارس 2025
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حوادث

ضبط سائق تسبب في وفاة شاب بكرداسة

ضبط متهم بدهس شخص
ضبط متهم بدهس شخص في كرداسة، فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط سائق، صدم شاب بسيارته، أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وهروبه من موقع الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قوات مباحث الجيزة بدائرة مركز شرطة كرداس الأجهزة الأمنية

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