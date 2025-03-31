الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

ليلة العيد، تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق صلاح سالم ووقوع مصابين (صور)

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق صلاح سالم، فيتو

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك،  حادث تصادم ميكروباص وبأخرى ملاكي بطريق صلاح سالم بالقاهرة ووقوع مصابين.

وانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف والخدمات المرورية  لمكان الواقعة، لنقل المصابين وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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عيد الفطر المبارك حادث تصادم مكروباص وعربية ملاكي صلاح سالم بالقاهرة

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