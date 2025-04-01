قبل ارتفاع أسعار البنزين تعرف على روشتة توفير الوقود بسيارتك

قبل أيام من انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



وأشار مراقبون إلى إنه من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين موجه ارتفاع لم تشهدها أسعار الوقود من قبل لقرب مدة انتهاء رفع الدعم نهائيا عن الوقود والذي أقرته الحكومة في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2025.

البحث عن توفير الوقود وتقليل التكلفة

ويشغل بال ملايين المصريين زيادة أسعار الوقود ويبحثون عن طرق للتوفير وكيفية الهروب من زيادة التكلفة سواء بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

في هذا التقرير تقدم (فيتو ) روشتة لمالكي السيارات التي تعمل بالبنزين تؤدي إلى تقليل التكلفة، وتوفير النفقات، وهذه الطرق يمكن اتباعها وهي كالتالي:

توقع حركة المرور

انظر إلى الأمام أثناء القيادة لترى ما هو قادم، وحافظ على مسافة مريحة بين سيارتك والسيارة التي أمامك، ومن خلال النظر عن كثب إلى ما يفعله المشاة والسيارات الأخرى، وتخيل ما سيفعلونه بعد ذلك، يمكنك الحفاظ على سرعتك ثابتة قدر الإمكان واستخدام وقود أقل، كما أن القيادة بهذه الطريقة أكثر أمانًا.

الاهتمام بمستوى إطار السيارة

الإطارات غير المنفوخة بشكل صحيح تزيد من مقاومة الاحتكاك مع الطريق، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود.

تأكد من فحص ضغط الإطارات مرة واحدة على الأقل شهريًا، واملأها وفقًا للمواصفات الموصى بها من الشركة المصنعة، والتي تجدها غالبًا على ملصق داخل باب السائق أو في دليل السيارة

الابتعاد عن القيادة العدوانية



التسارع المفاجئ والضغط القوي على دواسة الوقود، وكذلك الفرملة الحادة، كلها تؤدي إلى استهلاك وقود أكثر من اللازم.

حاول القيادة بسلاسة، والتسارع التدريجي عند بدء الحركة، واستخدم المكابح بلطف عند التوقف، فهذا يقلل من استهلاك الوقود ويحافظ على كفاءة المحرك.

استخدام التكيف وقت الضرورة



تشغيل التكييف يزيد من استهلاك الوقود، لذا يفضل استخدامه بحكمة. عند القيادة بسرعات منخفضة داخل المدينة، فتح النوافذ قد يكون خيارًا أفضل لتقليل استهلاك الوقود

قفل المحرك. عند التوقف



عندما تكون السيارة متوقفة لفترة طويلة، مثل انتظار شخص ما أو في إشارة مرور طويلة، فمن الأفضل إطفاء المحرك بدلًا من تركه يعمل دون فائدة، لأن المحرك يستهلك الوقود حتى وهو في وضع الخمول.

تجنب الوقوف المتكرر

التوقف المتكرر وإعادة التسارع يستهلكان كمية كبيرة من الوقود. عند القيادة في المدينة، حاول الحفاظ على سرعة ثابتة قدر الإمكان، واترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تضطر إلى التوقف المفاجئ والانطلاق المتكرر.

صيانة سيارتك الدورية



محرك السيارة يحتاج إلى صيانة منتظمة للحفاظ على كفاءته. تأكد من تغيير زيت المحرك في الوقت المناسب، واستبدال فلاتر الهواء والوقود وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

استخدام زيت محرك عالي الجودة يقلل من الاحتكاك داخل المحرك، مما يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وإطالة عمر المحرك.

تثبيت السرعة على الطرق السريعة

استخدم مثبت السرعة على الطرق السريعة

عند القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة، يساعد استخدام مثبت السرعة في الحفاظ على سرعة ثابتة وتقليل استهلاك الوقود، إذ يمنع التسارع والتباطؤ غير الضروريين.

هذه التقنية مفيدة بشكل خاص عند القيادة لمسافات طويلة بدون توقف، حيث يقلل التغير المستمر في السرعة من كفاءة استهلاك الوقود.

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