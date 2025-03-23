الأحد 23 مارس 2025
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يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

بيزوس وخطيبته
بيزوس وخطيبته

أعلن مؤسس شركة "أمازون" وثاني أغنى رجل في العالم جيف بيزوس، وخطيبته لورين سانشيز، عن إرسال دعوات زفافهما، وذلك  بعد خطوبة استمرت قرابة العامين.

حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم 

ومن المقرر أن يكون حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم في مدينة البندقية الإيطالية هذا الصيف، وفقا لتقارير نشرتها صفحة "Page Six".

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ويقيم  الثنائي حفل زفافهما على متن اليخت الفاخر "كورو"، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، قبالة سواحل إيطاليا في يونيو القادم.

ويأتي الحدث بعد أن أعلن الثنائي عن خطوبتهما في مايو 2023، وذلك بعد 4 سنوات من انفصال بيزوس عن زوجته السابقة ماكنزي سكوت، والتي استمر زواجهما 25 عاما. 

وفي العام نفسه، انفصلت سانشيز عن زوجها السابق باتريك وايتسل.

 وكانت هناك شائعات سابقة تشير إلى أن الزفاف سيقام في كولورادو في ديسمبر الماضي، لكن بيزوس نفى هذه الأنباء. 

وقد ذكرت سانشيز في مقابلة مع مجلة "فوغ" أن بيزوس قدم لها خاتم خطوبة من الماس بوزن 20 قيراطا، بلغت قيمته 2.5 مليون دولار، ووصفت اللحظة بأنها كانت ساحرة لدرجة أنها "فقدت الوعي قليلا" من شدة الفرح.

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